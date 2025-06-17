İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı

Kaynak: Haber Merkezi
İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. İran’ın Tel Aviv’e füze saldırısı başlattığı öğrenildi. İsrail ordusu sivillere sığınak bulmaları konusunda uyarı yaptı

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