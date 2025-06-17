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İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı
İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı
17 Haziran 2025 / 08:50
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. İran’ın Tel Aviv’e füze saldırısı başlattığı öğrenildi. İsrail ordusu sivillere sığınak bulmaları konusunda uyarı yaptı
Ayrıntılar geliyor...
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İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı
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