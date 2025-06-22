İran'dan tüm dünyayı altüst edecek karar!

İran ile İsrail’in savaşına ABD’de dahil oldu. ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini bombalaması tansiyonu iyice yükseltti.

İran’dan gelecek hamle merak edilirken, Dünya petrolünün dörtte birinin, doğal gazının ise beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na İran’ın mayın döşemesi ihtimali tartışılmaya başlandı.

Tüm dünya ekonomisini yakından ilgilendirecek haber ise İran basınından geldi.

Alınan bilgiye göre İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını onayladı. Gözler İran Dini Lideri Ali Hamaney'e çevrildi. Kritik kararı Hamaney verecek.

Karar alınmadan önce gündeme gelen tartışmalarda ABD askeri yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için gerekli deniz kuvvetleri ve diğer imkanlara sahip olduğunu ve bu hamlenin ABD Donanması'na ait tüm gemileri Basra Körfezi'nde mahsur bırakabileceğini belirtiyordu.