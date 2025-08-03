İran'dan tüm dünyayı şoke eden açıklama!

Pazar günü Kara Kuvvetleri’nin üst düzey komutan ve yetkilileriyle bir araya gelen Orgeneral Emir Hatemi "Siyonist rejim, 12 günlük dayatılmış savaşta İran milletine yönelik suçlarının ve zulmünün bir kısmını sergileyen azılı bir düşmandır. Bu düşman bize yabancı değil; son iki yılda Gazze’de ve bu uğursuz rejimin seksen yıla varmayan ömrü boyunca, birçok kez başka ülkelere yönelik barbarlık ve vahşetini gördük" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANA CİDDİ ZARARLAR VERDİK"

Hatemi açıklamalarının devamında "Komutanlarımızın, büyük bilim insanlarımızın ve değerli vatandaşlarımızın şehadeti gibi bazı kayıplara rağmen, Allah’ın lütfuyla, savaşçıların cesareti, halkın varlığı ve direnişi sayesinde bu eşitsiz karşılaşmada galip geldik. Düşmana ciddi zararlar vererek hedeflerine ulaşmasını engelledik" dedi.

"FÜZE VE İHA GÜCÜMÜZ HALA YERİNDE DURMAKTA"

Öte yandan Orgeneral Hatemi "Füze ve insansız hava aracı gücü hâlâ yerinde durmakta ve operasyona hazırdır. Ateşkes düşmana dayatılana dek saldırılarımıza devam ettik. Savunma sanayii, bilim ve teknoloji gibi tüm alanlarda yolumuza öncekinden daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz." vurgusunda bulundu.