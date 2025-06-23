İran’dan yeni açıklama: ABD ile savaş halinde değildik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, ABD ile savaş halinde değildi ki savunma hakkına başvursun. Siyonist rejim için de durum aynı. ABD’nin savaşa girmesi açık bir saldırganlık. İran halkına verilen zarar uluslararası platformda takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bekayi, "Bugün, Siyonist rejimin vahşi saldırısına karşı İran halkının direnişinin 11’inci, ABD’ye karşı verilen mücadelenin 2’nci günüdür. ABD, topraklarımızı kendi savaş uçaklarının oyun alanına çevirdi ve Natanz, Fordow ve İsfahan’daki barışçıl nükleer tesislerimize saldırarak açık bir saldırganlıkta bulundu" dedi.

İran halkının tarih boyunca barış yanlısı olduğunu ancak "vatan ve onur" söz konusu olduğunda asla geri adım atmadığını vurgulayan Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz, meşru müdafaa kapsamında askeri hedefleri meşru hedefler olarak vurmuştur. Bu savaşı biz başlatmadık, bize zorla dayatıldı. İnşallah bu kez düşmanların hedeflerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz ve onları başarısızlığa uğratacağız" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRIYI DÜNYADA HİÇ KİMSE HAKLI GÖSTEREMEZ"

ABD’nin bu saldırıda İsrail’le iş birliği ve koordinasyon içinde olduğunu belirten Bekayi, "İran’ın tamamı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetiminde olan nükleer tesislerine yönelik saldırılar hukuka aykırı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu saldırıyı dünyada hiçbir kişi ya da uluslararası kurum haklı gösteremez" dedi.

"İRAN MİLLETİ ELİNDEKİ TÜM İMKANLARLA BU SALDIRILARA KARŞI MÜCADELE EDECEKTİR"

Son 11 gün içinde çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini, pek çok imkanın ise haksız yere yok edildiğini belirten Bekayi, "Son saatlerde iki küçük çocuk hayatını kaybetti ayrıca bir ambulans Siyonist rejimin saldırılarıyla doğrudan hedef alındı. İran milleti, topraklarının saldırganların işgali altına girmesine kesinlikle izin vermeyecek ve elindeki tüm imkanlarla bu saldırılara karşı mücadele edecektir" dedi.

"ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ, BU HAKSIZ SAVAŞA KARŞI İRAN’I KORUMAK"

Bekayi, İran’ın bütünlüğünün tek öncelik olduğunu ve ülkeyi savunurken hiçbir yan konuya izin verilmeyeceğini ifade ederek, "Şu anda en önemli görevimiz, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle başlayan haksız savaşa karşı İran’ı korumaktır. Dünya, İran halkı, tarih ve gelecek nesiller, İranlıların diplomatik bir süreç devam ederken ve 2 gün sonra, savaşın bir parçası olan bir ülkeyle yapılacak müzakereye hazırlanırken saldırıya uğradığını unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.



"İRAN, ABD İLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLDİ"

ABD’nin eyleminin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Bekayi, "İran, ABD ile savaş halinde değildi ki savunma hakkına başvursun. Siyonist rejim için de durum aynı. ABD’nin savaşa girmesi açık bir saldırganlık. İran halkına verilen zarar uluslararası platformda takip edilecektir" ifadelerini kullandı.