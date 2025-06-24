İran'ı "düşman" ilan eden Devlet Başkanı'na soruşturma talebi

Arjantin'de siyaset gündemi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin Orta Doğu'daki gerilime ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla hareketlendi. Milei'nin İran'ı "Arjantin'in düşmanı" olarak nitelendirmesi ve İsrail ile ABD'ye koşulsuz destek beyan etmesi, muhalefet partisi Unión por la Patria'nın tepkisini çekti. Parti, Milei hakkında görevden alma soruşturması başlatılması için harekete geçti.

KONGRE'NİN YETKİLERİ TARTIŞILIYOR

Unión por la Patria bloğundan milletvekili Eduardo Toniolli, bu girişimin öncüsü oldu. Toniolli, bir ülkenin savaşa katılımının anayasa gereği mutlaka Kongre'den geçmesi gerektiğini vurguladı. Milei'nin açıklamalarının bu norma aykırı olduğunu belirten Toniolli, bunun "görevden alma sebebi" ve "tüm normlarımızın ihlali" anlamına geldiğini savundu. Arjantin anayasasına göre, barışa ya da savaşa karar verme yetkisi yalnızca Kongre'ye ait.

MİLEİ'NİN GEREKÇELERİ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Milei, bir televizyon röportajında "İran Arjantin'in düşmanıdır" ifadesini kullanmış ve İran'ın nükleer güç haline gelmesi durumunda dünyanın "sıkıntıya düşeceğini" belirtmişti. Bu açıklamalarını, Arjantin'deki AMIA saldırısı ve İsrail Büyükelçiliği'ne yönelik suikastlar gibi geçmiş terör olaylarına dayandırdı. Ayrıca, İsrail'in "başkalarının yapmadığı pis işi yaptığını" ve "Batı kültürünü kurtardığını" söylemesi, uluslararası alanda tartışma yarattı. Özellikle ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik bombardımanları devam ederken yapılan bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerde tansiyonu artırdı. İran hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir Hermes-900 insansız hava aracını düşürmesi gibi gelişmeler de bölgedeki gerilimi gözler önüne seriyor.

Toniolli, bu tür manevraların Kongre'yi devre dışı bırakmayı hedeflediğini ve mevcut hükümette bunun "olağan bir uygulama" haline geldiğini dile getirdi. Milletvekili, diğer parlamento bloklarından da destek arayışında olduklarını ve başkanın sözlerinin uluslararası düzeyde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyararak, "Herhangi bir savaşan taraf bunu bir savaş ilanı olarak algılayabilir" dedi.