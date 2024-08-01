İran'ı karıştıracak iddia Haniye füzeyle değil gizlice yerleştirilen bombayla öldürüldü

The New York Times, Hamas liderinin aylar önce Tahran'daki konukevine sokulan bir bombayla öldürüldüğünü öne sürdü.

NYT'de yer alan habere göre, ABD'li yetkililer suikastın İsrail tarafından düzenlendiği değerlendirmesinde bulundu.

UZAKTAN KUMANDAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

New York Times'a yer alan iddia göre, Hamas lideri İsmail Haniye'nin füzeyle değil Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan uzaktan kumandalı bir bomba ile öldürüldü.

Aralarında iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de bulunduğu yetkililere dayandırılan haberde, patlayıcı cihazın yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokulduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020 yılında bir Mossad ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'i öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını ifade etti.

Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi, ancak suikastın İsrail tarafından yapıldığı öne sürüldü.

The New York Times, "İsrailli istihbarat yetkililerinin operasyonun hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdiği" ifade edildi.

Haberde ayrıca, "adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin" suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu "değerlendirmesine" ulaştıklarına da dikkat çekildi.