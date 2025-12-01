Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran temasları, gündemde kalmaya devam ediyor. Pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşen Fidan'ın Suudi yetkililer ile aynı gün Tahran'da bulunması, İran medyasında gündem yarattı.

Görüşmeler, Ankara, Riyad ve Tahran hattında yeni koordinasyon kanallarının açıldığı yorumlarına yol açtı. Uzun yıllar farklı ülkelerde görev yapan el-Sati’nin Tahran’daki varlığı İran medyasında “önemli bir sinyal” olarak nitelendirildi.

FİDAN'IN GÜNDEMİNDE NELER VARDI?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temaslarında Suriye başta olmak üzere Filistin ve Lübnan’daki gelişmeler öne çıktı. İran’ın Suriye Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani’nin de toplantıda yer alması, İran medyasına göre, Suriye dosyasının görüşmelerin merkezinde olduğunu gösterdi.

İran medyasına göre iki ülke, son dönemde artan bölgesel gerginlikler ve sınır ötesi tehditler karşısında ortak güvenlik ve ekonomik yapıların güçlendirilmesinin “stratejik bir ihtiyaç” olduğunu vurguladı. Fidan–Arakçi görüşmelerinde ayrıca İran’ın nükleer programı, Türkiye’nin yaptırımlara yönelik tutumu, sınır kapılarının genişletilmesi, enerji iş birliği, Gazze’deki durum ve Rusya–Ukrayna savaşı da ele alındı. İran’ın Van’da açacağı büyükelçiliğin de yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Son yıllarda Çin’in arabuluculuğunda ilişkilerini normalleştiren İran ve Suudi Arabistan; Eylül ve Kasım aylarında yapılan üst düzey temasların ardından, sağlık, teknoloji ve ticaret alanlarında ortak projeler geliştirmeye başladı. Bölge ülkeleri, İsrail’in kısa sürede İran ve Katar’a yönelik saldırıları sonrası Tel Aviv’i “yakın tehdit” olarak değerlendirirken, Tahran bu ortamı Riyad ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek için fırsat olarak görüyor.

'BİRLİK OLMADAN KALKINMA MÜMKÜN DEĞİL'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fidan'ı pazar akşamı kabul etti. Pezeşkiyan, İran ve Türkiye’nin “kökleri derin” ilişkilere sahip olduğunu belirterek iki ülkenin ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında daha sıkı iş birliği geliştirmesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, Avrupa’nın savaş sonrası entegrasyonunu örnek göstererek, “Daha derin ortaklıklara sahip İslam dünyası, isterse benzer bir başarı gösterebilir” dedi.

Fidan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel selamlarını ileterek, bölgesel iş birliğinin artık “zorunluluk” olduğunu vurguladı.

Fidan ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi. Görüşmelerde Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel güvenlik dosyaları, İsrail’in son saldırılarının etkileri ve Türkiye–İran koordinasyonunun güçlendirilmesi ele alındı.

İran medyası Türkiye ve Suudi Arabistan temaslarının aynı gün olmasını "tarihi" olarak yorumladı. Tahran Times da iki ülke artasındaki hedeflenen ticari hacme vurgu yaparak, "İran-Türkiye ticaret ilişkilerinde 30 milyar dolar hedefleyen Tahran ve Ankara, tarihi ve kültürel bağlarını daha güçlü bir ekonomik ortaklığa dönüştürme sözü verdi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ticaret, transit ve bölgesel güvenlik alanlarında daha derin bir işbirliği çağrısında bulundu" diye yazdı.



