İran’ın 2 üst düzey komutanı daha öldürüldü: Tüm havalimanlarında uçuşlar durdu

Kaynak: Haber Merkezi
İran’ın 2 üst düzey komutanı daha öldürüldü: Tüm havalimanlarında uçuşlar durdu

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken yeni gelişmeler yaşandı. İran’ın üst düzey 2 askeri yetkilisinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan İran’da tüm havalimanlarında uçuşlar durdu.

İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sonrası iki ülke arasındaki çatışmalar devam ediyor. Karşılıklı saldırılarda aralarında üst düzey komutanlar ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybederken İran’ın askeri ve nükleer tesislerinde ciddi zarar meydana geldi.

İsrail’in dünkü saldırılarında aralarında Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanı olmak üzere 20 üst düzey askeri yetkili ve bilim insanları hayatını kaybetmişti. Bugün ortaya çıkan gelişmelere göre İranlı 2 üst düzey askeri yetkili daha hayatını kaybetti.

İran devlet medyası, İsrail saldırılarında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli iki komutan yardımcısının öldürüldüğünü bildirdi.

Ölenlerin General Gulamreza Mehrabi ve General Mehdi Rabbani olduğu belirlendi.

İki komutanın ne zaman öldürüldüğü henüz bilinmiyor. İsrail'in Cuma gününden bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti.

İRAN’DA TÜM HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDU

Öte yandan İran Havaalanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi, IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, ülke genelindeki tüm havaalanlarındaki uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yolculara ve vatandaşlara havalimanlarına seyahat etmekten kaçınmaları ve güncellemeler ve daha fazla talimat için resmi medya kanallarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

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