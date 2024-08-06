İran'ın askeri kapasitesi ne? İran İsrail savaşırsa ne olur?

Balistik ve Seyir Füzeleri:

İran, Ortadoğu'da en büyük balistik füze envanterine sahip ülkelerden biri. Uzun menzilli balistik füzeleri, özellikle İsrail gibi uzak hedeflere ulaşabilecek kapasitede. Sejil füzesi, 2 bin 500 kilometre menzile sahip olup saatte 17 bin kilometre hıza ulaşabildiği iddia ediliyor. Kheibar füzesi ise 2 bin kilometre menzile sahip. İran, 2023 yılında ilk hipersonik balistik füzesini ürettiğini duyurdu. Hipersonik füzeler, sesten beş kat daha hızlı hareket ederek, konvansiyonel füzelere göre daha zor önlenebilen bir tehdit oluşturuyor.