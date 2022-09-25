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İran'ın Atina Büyükelçiliğine saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 17:24
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İran'ın Atina Büyükelçiliğine saldırı

İran'ın Atina Büyükelçiliğine saldırı
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Psychico semtinde gerçekleşen olayda motosikletli iki saldırgan, büyükelçilik binasına molotofkokteyli atarak kaçtı.

Molotofkokteyli, büyükelçilik binasının dış yüzeyine isabet etti ancak ciddi bir zarar meydana gelmedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mahsa Emini'nin ölümü protesto edilmişti

Dün Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen bir grup protestocu, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde başlayan gösterilere destek vermişti.

İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti.

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