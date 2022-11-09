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İran'da 'Kanlı Cuma' hadisesinin 40'ıncı gününde esnaf kepenk kapattı

İran'ın bazı şehirlerinde esnaf, Zahidan kentinde 30 Eylül'de cuma namazı sırasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen olayların 40'ıncı günü dolayısıyla kepenk kapattı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:51
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İran'ın bazı şehirlerinde Zahidan kentinde 30 Eylül'de cuma namazı sırasında yaşanan Kanlı Cuma olarak bilinen olayların 40'ıncı günü dolayısıyla kepenk kapattı

İran'da 'Kanlı Cuma' hadisesinin 40'ıncı gününde esnaf kepenk kapattı
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İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan'da düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği "Kanlı Cuma" olayının 40'ıncı günü, ülkede çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Olayın yaşandığı Zahidan başta olmak üzere başkent Tahran ve Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız, Senendec ve Bane kentinde esnaf kepenk kapattı.

EYALETTEKİ "KANLI CUMA" OLAYLARI

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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