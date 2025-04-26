İran'ın en büyük limanında devasa patlama: Çok sayıda ölü, 750'den fazla yaralı

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 750'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni ve boyutuyla ilgili farklı açıklamalar yapılıyor.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı, dün büyük bir patlamayla sarsıldı. Ülkenin dış ticareti açısından hayati önem taşıyan limanda meydana gelen olayda can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

CAN KAYBI VE YARALILARIN DURUMU

Şehit Recai Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamada ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 750'den fazla olduğu öğrenildi. İran Ulusal Acil Durum Organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 516 kişinin yaralandığı ve çevredeki hastanelere sevk edildiği" belirtildi. Devlet haber ajansı IRNA, yaralıların durumu hakkında değerlendirmelerin devam ettiğini aktardı.

PATLAMA SONRASI GELİŞMELER VE HASAR

Patlamanın ardından limanda büyük bir yangın çıktığı ve gökyüzüne yoğun duman bulutlarının yükseldiği gözlemlendi. Yerel medya kaynakları ve yetkililer, olayın özellikle konteyner rıhtım bölgesinde meydana geldiğini ve liman altyapısında önemli hasar oluştuğunu bildirdi. Görgü tanıkları, "Bölgede etkili olan 40°C sıcaklık ve yanıcı maddelerin birikmesi nedeniyle küçük çaplı bir yangının hızla yayılarak patlamaya yol açtığı" yönünde ifadeler kullandı.

PATLAMANIN NEDENİNE İLİŞKİN FARKLI AÇIKLAMALAR

Patlamanın kesin nedeni henüz netleşmemiş olsa da, farklı kaynaklardan çeşitli açıklamalar yapıldı. Liman yetkilileri, birkaç konteynerin patlayarak yangına neden olduğunu belirtti. Gümrük yetkilileri ise patlamanın muhtemelen tehlikeli ve kimyasal madde deposunda çıkan bir yangından kaynaklandığını söyledi.

Daha dikkat çekici bir iddia ise bir analist firmadan geldi. Firma, patlamadan etkilenen konteynerlerin balistik füzeler için katı yakıt içerdiğine inandığını belirtti. Küresel bir denizcilik risk firması olan Ambrey Intelligence'a göre ise yangın, "İran'ın balistik füzelerinde kullanılması amaçlanan katı yakıt sevkiyatının yanlış yapılması" sonucu çıktı. Ambrey Intelligence, olay sırasında patlamanın yakınında bulunan ticari gemileri de tespit ettiğini ekledi.

PETROL TESİSLERİYLE BAĞLANTI YOK

Ulusal İran Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt depolama tankları, dağıtım tesisleri ve petrol boru hatlarıyla "hiçbir bağlantısı olmadığı" vurgulandı.

RESMİ MAKAMLARDAN TEPKİ VE TALİMATLAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, patlamada yaşanan can kaybı ve yaralılardan dolayı "derin üzüntü duyduğunu" belirtti. Pezeşkiyan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak İçişleri Bakanını soruşturmayı yürütmesi için bölgeye gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Aref de, Hormozgan Eyaleti Valisi ve İran Kızılayı Başkanı ile görüşerek "Patlamanın nedeninin detaylı şekilde araştırılması ve yaralılara hızlı şekilde müdahale edilmesi" yönünde talimat verdi.

LİMAN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Hürmüzgan Limanları ve Denizcilik İdaresi yetkilisi İsmail Makizade, yangını söndürmek için deniz, kara ve hava kurtarma ekiplerinin çalıştığını bildirdi. Güvenlik nedeniyle deniz ve liman operasyonlarının geçici olarak kapatıldığını ekledi. İran Gümrük İdaresi de yayımladığı bir talimatla, "Bandar Abbas'taki Shahid Rajaee Gümrüğüne yönelik tüm ihracat ve transit sevkiyatların bir sonraki emre kadar durdurulduğunu" duyurdu.

LİMANIN STRATEJİK ÖNEMİ

Uzmanlar, Şehit Recai Limanı'nın İran'ın dış ticareti ve bölgedeki lojistik ağları için kritik bir stratejik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Limanın faaliyetlerinin durdurulması, ülkenin ticaret akışını etkileyebilir.

BEYRUT PATLAMASIYLA KARŞILAŞTIRMA

Yerel medya organlarında yer alan haberlerde, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamanın şiddetinin, Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan ve büyük yıkıma yol açan liman patlamasıyla karşılaştırıldığı ifade edildi.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER SIRASINDA YAŞANDI

Şehit Recai Limanı'ndaki bu büyük patlama, İranlı ve ABD'li yetkililerin İran'ın nükleer programına ilişkin üçüncü tur görüşmeler için Umman'da bir araya geldikleri sırada meydana gelmesiyle de dikkat çekti.