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İran’ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı tutuklandı  

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin gözaltında olan kızı Faize Haşimi “rejim karşıtı faaliyet yürütmek” ve “kamu düzenini bozmak” suçlamalarıyla geçici olarak tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:27
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İran’ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı tutuklandı  

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı tutuklandı  
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İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilere destek verdiği ve kışkırttığı gerekçesiyle 27 Eylül’de gözaltına alınan İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi tutuklandı. İran Yargı Erki Kurumu Sözcüsü Mesud Setayeşi yaptığı açıklamada, Haşimi’nin “rejim karşıtı faaliyet yürütmek” ve “kamu düzenini bozmak” suçlamalarıyla geçici olarak tutuklandığını belirtti. Haşimi’nin daha öncede rejim karşıtı faaliyetleri nedeniyle 15 ay hapis cezası aldığını kaydeden Setayeşi, şu an için Haşimi’nin geçici tutuklama emriyle tutuklu olduğunu, dosyanın savcılıkta olduğunu ve mahkemeye sevk edileceğini söyledi.

GÖZALTINA ALINAN BİN 700 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Amini protestolarında son üç gün içerisinde gözaltına alınan kişilerden bin 700’ünün serbest bırakıldığı belirtilmişti.

 

                                          

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