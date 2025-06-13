İran'ın güvendiği en büyük gücü: İşte 'Fettahlar'

İsrail'in önce gece yarısı saldırılarıyla vurduğu ve ardından gün içinde Tebriz Havaalanı'nı bombaladığı İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Çocuk katili Siyonist düşmana tam ve güçlü bir yanıt vereceğiz. İran ile savaş başlatmak israil için ağır sonuçlar doğuracak" sözleriyle gayriresmi savaş ilanında bulundu.

Bu açıklamanın ardından İran'ın, İsrail karşısında kullanabileceği savaş enstrümanları merak konusu oldu. İran'ın en büyük kozu olarak 6 Haziran 2023'te dönemin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bizzat katıldığı lansmanla tanıtılan "Fettah" füzeleri ön plana çıkıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından geliştirilen füzelerin ismi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından belirlendi. Savunma uzmanları, Fettah'ın mevcut hava savunma sistemlerine karşı oluşturduğu tehdidi ciddi bir gelişme olarak değerlendiriyor.

SAATTE 18.500 KM HIZA ULAŞIYOR

Fettah hipersonik füzesi, 13 ila 15 Mach (saatte yaklaşık 15.000 ila 18.500 km) arasında hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 1400 kilometre menzile sahip olan füze, bu özellikleriyle İran'ın en uzun menzilli ve en hızlı silah sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fettah, klasik balistik füzelere kıyasla daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Hem atmosfer içinde hem de dışında farklı yön ve yüksekliklerde hareket edebiliyor. Bu özelliği sayesinde de radar sistemlerini yanıltabiliyor ve neredeyse hiçbir savunma sistemine yakalanmadan hedefini vurabiliyor.

HER TÜRLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE KARŞI ETKİLİ

Füzenin başlıca teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:

Menzil: 1400 km

Hız: Mach 13 – 15 (saniyeler içinde hedefe ulaşabiliyor)

Motor: İkinci aşama hareketli buji ile desteklenmiş katı yakıtlı sistem

Savaş Başlığı: Küresel motorlu, yön değiştirme kabiliyetli

Misyon: Düşman hava savunma sistemlerini alt etmek

Radar Önleme: Radarları atlatma ve gizli geçiş yeteneği

Savunma kaynaklarına göre Fettah'ın, hareketli yapısı ve yüksek hızının birleşimi sayesinde her türlü hava savunma sistemine karşı etkili olduğu ifade ediliyor

DAHA ÖNCE KULLANILDI

İran, daha önce de Fettah füzelerini, hava sahası 'demir kubbe' ile korunan İsrail'e karşı kullandı. 1 Ekim 2024'te gerçekleştirilen saldırıda en az 180 füze, İsrail topraklarına düştü. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise ülkenin hava savunmasının 'Fettah füzelerinin' çoğunu engellediğini ancak bazılarının orta ve güney İsrail'e düştüğünü ileri sürdü.