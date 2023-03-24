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İran’daki depremde 82 kişi yaralandı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen depremde 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:53
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İran'ın Hoy kentinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 82 kişi yaralandı

İran’daki depremde 82 kişi yaralandı
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Batı Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Emir Abbas Caferi, basına yaptığı açıklamada, Hoy kenti merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde Hoy ve Selmas şehirlerinde birkaç binanın hasar gördüğünü söyledi.

Caferi, "Deprem, Hoy ve Selmas şehirlerinde 82 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde bu sabah yerel saatle 06.46'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırı yakınlarında yer alan Hoy kenti 28 Ocak'ta da 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Depremde 3 kişinin öldüğü, 1167 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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