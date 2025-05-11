İran'ın İsfahan şehri, Asya Turizm Başkenti seçildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Belediye Başkanı Ali Kasımzade konuya ilişkin bilgi verdi.

Kasımzade, bu seçimin İsfahan için önemli bir fırsat olduğunu, şehrin her yaş ve sosyal kesimden insanlar için cazip bir destinasyon konumunda bulunduğunu belirtti.

Şehrin tarihi, sanatsal ve kültürel özelliklerinin tanıtılması gerektiğini ifade eden Kasımzade, "Siyasi ve sosyal mesafeler nedeniyle yeni nesil dünya için İsfahan hâlâ bilinmeyen bir şehir olabilir. Bu fırsatı değerlendirerek İsfahan'ı yeniden uluslararası turizm rotasına dahil etmeliyiz." dedi.

İranlı yetkili, İsfahan Belediyesi olarak Asya şehirlerinin vatandaşlarına yönelik turizm turları ve kamu diplomasisi çerçevesinde programlar düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

"DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN ENTEGRASYON"

AMF, Asya Parlamento Toplantısı Sonuç Bildirisi'ne dayanarak 2007 yılında "Asyalı vatandaşlara daha iyi bir yaşam için entegrasyon" sloganı ile kurulmuştu.

Söz konusu forum ile Asya kıtası kentleri ve yerel yönetimleri arasında işbirliği sağlanarak vatandaşlar için refahın ve hayat kalitesinin artırılması hedefleniyor.