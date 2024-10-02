İran'ın İsrail'e attığı füze Filistinliyi öldürdü

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parça Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 1 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Füze parçasının hayatını kaybeden Filistinliye isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tek başına yolda yürüyen Filistinlinin üzerine füze parçasının düştüğü görüldü.

FÜZELERİN IŞIKLARI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLDÜ

İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin'de sahillerde görüldü.

İran, dün akşam İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Atılan füzeler ise Türkiye'den Akdeniz'e kıyısı olan bazı şehirlerden kısmen göründü.

Mersin kıyılarından da Akdeniz'in açıklarında görünen füze ışıkları dikkat çekti. O anlar sahillerdeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ara ara görünen ışıkların yoğunluğu ise dikkat çekti.