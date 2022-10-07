7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı

İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı

İran Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 20:46
Takip Et

İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı

İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
+
Aa
-

İran Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan İran Büyükelçiliği yerleşkesine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yerleşkeye giren bıçaklı saldırganın büyükelçiliğin içerisinde bulunan araçlara zarar verdiği, etrafındakileri tehdit ettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olayın ardından Kopenhag’daki Büyükelçi Efsane Nadipur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullahiyan görüşmede büyükelçiliğin güvenlik eksikliğini eleştirerek, "Ne yazık ki Avrupa'nın göbeğinde diplomatik dokunulmazlığı olan bir kadına ve büyükelçiye böyle bir saldırı düzenleniyor ve polis olaya zamanında müdahale etmiyor" dedi.

Saldırıya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken saldırganın kimliği de açıklanmadı. Danimarka polisi tarafından yapılan açıklamada ise İran’ın Kopenhag'daki büyükelçiliğinde polislerin bulunduğu ve büyükelçilik çevresinde bir arama ekibinin konuşlandırıldığı duyuruldu.

Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında ülke dışındaki İran'ın büyükelçiliklerini hedef alan protestolar yapılmıştı. (İHA)

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
3
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
4
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
5
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
6
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
7
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
﻿İşveren, grevdeki işçilerine tazminat davası açtı
﻿İşveren, grevdeki işçilerine tazminat davası açtı
﻿İşveren, grevdeki işçilerine tazminat davası açtı
﻿İtalya'da kalorifer kullanımına kısıtlama geldi
﻿İtalya'da kalorifer kullanımına kısıtlama geldi
﻿İtalya'da kalorifer kullanımına kısıtlama geldi
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.