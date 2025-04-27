İran'ın limanındaki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

İran’ın güneyindeki Bender Abbas kenti yakınlarında bulunan Şehid Raci Limanı'nda meydana gelen patlamada, ölenlerin sayısının 25’e yükseldiği bildirildi.
İran Devlet Haber Ajansı (İRNA), İran'ın Bender Abbas kentindeki en büyük limanında, meydana gelen şiddetli patlamada, 25 kişinin öldüğünü ve 750'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Yarı resmi haber ajansı Tasnim, bazı yaralıların, başka şehirlere götürüldüğünü bildirdi.
Kurtarma ekipleri gece boyunca çalışırken, bugün limanın bazı bölümlerinde yoğun dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.
Kimyasal maddelerden kaynaklandığı tahmin edilen patlama, İran'ın Umman'da ABD ile üçüncü tur nükleer görüşmelere başladığı sırada meydana geldi. İran'ın kriz yönetimi örgütünün sözcüsü Hüseyin Zaferi, patlamadan, Şehid Raci'deki konteynerlerde bulunan kimyasalların kötü depolanmasını sorumlu tuttu. Zafari, "Patlamanın nedeni konteynırların içindeki kimyasallardı" dedi.