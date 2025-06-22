İran'ın resti sonrası ABD'den flaş açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran'ın resti sonrası ABD'den flaş açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran’da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını, Tahran hükümetinin olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını ifade etti.

İsrail ve İran arasında başlayan savaşa, İran’a nükleer füze fırlatarak ABD’nin de dahil olmasının ardından 3 ülke arasında gerilim artıyor.

İRAN'DAN SERT AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas, İstanbul’da yaptığı konuşmada ABD’yi eleştirmişti.

Abbas ‘ABD bir nükleer tesise saldırarak kırmızı çizgiyi geçmiş oldu. Kahramanca ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Batı ülkelerine güvenmedik. Şimdi onlarına güvenmemiz için daha çok neden var’ demişti.

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"EN BÜYÜK HATA OLUR"

Abbas’ın bu açıklamalarının ardından ABD’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile görüşmeye hazır olduklarını iletti.

Rubio, İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu mesajını verdi.

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