İran'ın uranyumları nerede? Eski komutanın açıklamaları gündem oldu

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney liderliğindeki İran yönetimi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai'nin açıklamalarına göre mart ayından itibaren İsrail ile bir savaşın kaçınılmaz olabileceğini öngörüyordu. Bu beklentiyle birlikte, ülkenin nükleer programında kritik öneme sahip olan yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoku güvenli bölgelere aktarıldı.

NÜKLEER MATERYALLER VE TESİSLER GÜVENCE ALTINDA

Muhsin Rızai, önemli bir röportajda şu ifadeleri kullandı: "Önceden tüm materyalleri uzaklaştırdık. Tüm materyaller şimdi bizim elimizde. İkincisi: Bilim insanları bizim elimizde. Üçüncüsü: Nükleer ekipman ürettiğimiz fabrikalar hala mevcut." Rızai, İran ordusunun düşmanı o kadar sert ve caydırıcı bir şekilde cezalandırması gerektiğini vurguladı ki, düşmanın bir daha karşılık verme fikrine kapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İRAN'IN URANYUM REZERVLERİ VE ULUSLARARASI DENETİM

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA standartlarına göre, İran'ın 17 Mayıs itibarıyla dokuz atom silahı yapmaya yetecek kadar yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu bulunmaktaydı. Daha düşük zenginleştirme seviyelerindeki materyaller ise daha fazla bomba yapmaya yeterli olsa da, bu durum daha fazla çaba gerektiriyor. Yüzde 20'ye kadar zenginleştirilmiş materyal iki ek bomba, yüzde 5'e kadar olan ise on bir ek bomba için yeterli olarak belirtiliyor.

Uranyumun büyük bir kısmı IAEA gözetiminde yeraltı tesislerinde depolanıyor. Depolama alanlarının tam konumu kamuoyuna açıklanmıyor. İran'ın İsfahan'daki nükleer kompleksinde, IAEA'nın bildirdiğine göre İsrail saldırılarında dört bina hasar gördü. Bu hasar gören tesisler arasında uranyum metali işleme birimleri de bulunuyordu.

NATANZ'DAKİ HASAR VE FORDO'NUN DURUMU

Natanz'daki elektrik altyapısı tamamen tahrip oldu. Bu durum, atom tesisindeki santrifüjlerin ağır hasar görmesine veya tamamen yok olmasına neden olmuş olabileceği belirtiliyor. IAEA Başkanı Rafael Grossi, Natanz'ın çok katlı devasa bir yeraltı kompleksi olduğunu ve 50.000 santrifüje kadar uranyum zenginleştirmesi için yer sağlayabildiğini ifade etti. Fordo gibi diğer korunaklı derin yeraltı tesislerinin ise IAEA'ya göre hala sağlam olduğu bildirildi.

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ULUSLARARASI TEPKİLER VE DİPLOMATİK ÇABALAR

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir sözcüsü, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirtti. Savaşın ikinci haftasına girilirken, üç Avrupalı dışişleri bakanı Cenevre'de İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek gerginliği azaltmaya yönelik diplomatik çabalar gösterdiler. İngiliz Bakan David Lammy'nin daha önce Rubio ile de bir araya geldiği öğrenildi.