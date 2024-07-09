İran'ın yerlisi Sehend battı

Kaynak: AA
İran'ın yerlisi Sehend battı

İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda 7 Temmuz’daki onarım çalışmaları sırasında su alarak devrilen İran Donanması’na ait “Sehend” adlı savaş gemisi, kurtarma çalışmaları sonuç vermedi ve gemi tamamen sular altında kaldı.

İran’dan yayın yapan “Nournews” haber ajansının aktardığına göre, Pazartesi günü büyük zorluklarla yeniden denge sağlanan Sehend savaş gemisi, kendisini tutan halatın kopmasının ardından yeniden battı.

Yayınlanan görüntülerde geminin büyük oranda sular altında olduğu görüldü. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) ise kıyıda olduğu için geminin tamamen batmasının mümkün olmadığını ve hala gemiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İran Deniz Kuvvetleri’nin Güney Filosu’nda hizmet veren ve 2018’de hizmete sokulan fırkateyn, ABD’nin 1988’deki saldırısında batırılan Sehend’in anısına aynı ismi taşıyordu.

94 metre uzunluğa sahip İran yapımı Sehend fırkateyni, seyir füzeleriyle donatılmıştı.

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