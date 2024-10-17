İran'la diplomatik krizin eşiğinden son anda dönüldü! Ankara'yı sarsan telefon görüşmesi

Düzenleme: Kaynak: Evrensel
İran'la diplomatik krizin eşiğinden son anda dönüldü! Ankara'yı sarsan telefon görüşmesi

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın "TRT Farsça geliyor; İran'ı rahatsız etmek durumundayız” sözleri sonrası İran'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 9 Ekim’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreninde, Türkiye'nin uyguladığı dış politikayla uyumlu uluslararası yayıncılık yapmak zorunda olduklarını belirtmişti.

"Türkiye, uluslararası sistemin krizlerine neredeyse tek başına meydan okuyan bir devlettir” diyen Sobacı, “Bu yılın sonunda TRT Farsça geliyor; İran'ı rahatsız etmek durumundayız” ifadesini kullanmıştı. Sözlerinin tepki çekmesi sonrası açıklama yapan Sobacı, “İran’ı rahatsız etmek zorundayız” sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia etmişti. Sobacı'nın açıklamaları sonrası İran, tepki vermekte gecikmemişti.

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Mehmet Zahid Sobacı

FAHRETTİN ALTUN DEVREYE GİRDİ

Evrensel’in İran'ın Mehr Haber Ajansı’na dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın İran'a yönelik açıklamaları sonrası İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Fahrettin Altun

Görüşmede Salihi, son günlerde bazı Türk medya yetkililerinin yaptığı açıklamaların İran kamuoyunu incittiğini belirtti. Bu tür açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Salihi’ye Fahrettin Altun, “Türk hükümetinin istikrarlı yaklaşımının, İran İslam Cumhuriyeti milleti ve hükümetiyle mevcut tüm alanlarda dostluğu güçlendirmek ve ilişkileri artırmak olduğunu, buna aykırı hiçbir sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetinin düşünce tarzıyla ve yaklaşımıyla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde yanıt verdi.

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