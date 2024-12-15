İranlı kadın şarkıcı başörtüsüz şarkı söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İranlı şarkıcı Parastoo Ahmedi, başörtüsüz olarak YouTube üzerinden verdiği konserin ardından Cumartesi günü tutuklandı. Avukatı Milad Panahipor, Ahmadi’nin Mazandaran eyaletinde gözaltına alındığını doğruladı.

Ahmedi'nin avukatı “Bugün öğle saatlerine kadar müvekkilimin durumunu bilmiyorduk. Maalesef tutuklandığını öğrendik” dedi. Ahmadi’nin müzik grubundan İhsan Birghidar ve Suheyl Fakih Nasiri’nin de tutuklandığı bildirildi.

Ahmadi, Çarşamba günü verdiği konserle İran’daki kadınlara yönelik katı ahlak yasalarına karşı çıktı. İran’da kadınların başörtüsü takması zorunlu olduğu gibi, kadınların halka açık bir şekilde şarkı söylemesi de yasak.

Ahmedi, konserin başında “Sevdiklerim için şarkı söylemek istiyorum. Bu, artık görmezden gelemeyeceğim bir hak. Sevdiğim bu topraklar için şarkı söylüyorum” dedi.

YASAKLARA RAĞMEN ÇOK PAYLAŞILDI

Konser, seyircisiz bir ortamda gerçekleştirildi ve YouTube üzerinden canlı yayınlandı. İran’da YouTube erişiminin kısıtlanmasına rağmen, yayınlandıktan sonraki 12 saat içinde konser 74 bin kere izlendi.

Konserin internette geniş çapta paylaşılmasının ardından Ahmedi’nin evi güvenlik güçleri tarafından basıldı ve gözaltına alındı. Ahmedi'nin ifadesi Tahran Savcılığı'nda alındığı bildirildi.

İranlı yetkililer, Ahmedi’nin konserin yayınlanmasının hemen ardından yargılanacağını açıkladı. Yerel medya, Ahmedi’nin başörtüsüz performansı ve şarkı söylemesinin İran’ın ahlak yasalarına açık bir meydan okuma olarak değerlendirildiğini bildirdi.