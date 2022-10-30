﻿15 yıldır biriktiriyor

İranlı koleksiyoncu, biriktirdiği gözlükleri satmadığını, iş yerinin duvarları ve tavanına asarak ziyaretçi ve müşterilerin görmesini sağladığını kaydetti.Muhakkik, gençlerin ve sanatçıların gelip fotoğraf çektiğini, filmlerde kullanmak üzere gözlük kiraladığını ancak koleksiyonundaki parçaları hiçbir zaman satmadığını aktararak, 'Eğer elimde aynı modelden fazla sayıda varsa satıyorum, gözlüklerimin yüzde 90’ından fazlası satılık değil.' dedi.Dükkanın müşterilerinden Ekrem Muhammedi gözlük ihtiyacı olunca buraya geldiğini belirterek, 'Burada çok çeşit var, güneş gözlüğü ve tıbbi gözlüğün birçok çeşidini burada bulabiliyorum. Bazen yardıma da geldiğim oluyor.' diye konuştu.(AA)