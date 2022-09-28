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İranlı Mahsa Emini'nin ölümü İspanya'da protesto edildi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi İspanya'da protesto edildi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 17:17
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İranlı Mahsa Emini'nin ölümü İspanya'da protesto edildi

İranlı Mahsa Emini'nin ölümü İspanya'da protesto edildi
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Madrid'deki İran Büyükelçiliği binası önünde toplanan kadın hakları savunucusu örgütlerin temsilcileri, Emini'ye destek pankartları taşıyarak, İran yönetimine karşı sloganlar attı.

Okunan manifestoda, "Emini'nin hayatını kaybetmesi ve sonrasında İran'da yapılan gösterilerde polisin orantısız güç uygulaması" kınandı.

"Mahsa Emini'nin ölümü ve İran hükümetinin İranlı kadınların haklarını talep etmek için gösteri yapan vatandaşlara uyguladığı baskı ve şiddetini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen manifesto, İran'ın Madrid Büyükelçisine iletilmek üzere büyükelçilik binasının giriş kapısına bırakıldı.

Eylem sırasında Madrid'de yaşayan bir grup İranlı kadın, büyükelçilik binası önünde başörtüsünü sembolize eden bezleri yaktı.

Verilen bilgilerde, gösterilere devam edileceği, 1 Ekim Cumartesi de dünya genelinde yapılan çağrıyla büyük bir eylem olacağı bildirildi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

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