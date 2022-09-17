Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

kadınlara bireysel destek olmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışanlardan biri de başkent Tahran’da elbise tasarımı yapan Amen Hademi. Kadının "dış güzelliğinin ötesinde bir güzelliğe sahip olduğuna" inandığını dile getiren Hademi, asitli saldırının failinin, kurbanı olarak gördüğü kadının güzelliğini kendince elinden almayı hedeflediğini ifade etti. saldırganın bu şekilde kadını eve hapsedeceğini düşündüğünü belirterek, “Asit saldırganı, bu eylemiyle kadını eve hapsedebileceğini sanabilir ancak biz asit saldırısına uğrayan o kadını model olarak kullanıyoruz.” dedi. Kadınların yeniden hayata bağlanmasına yardım etmeye gayret ettiğini aktaran Hademi, mağdurları çalıştırarak asitli saldırılara bir cevap vermek istediğini ve derisi yansa bile bir kadının toplumun dışına itilemeyeceğini göstermek istediğini açıkladı.