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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

İranlı modacı Amen Hademi, asit saldırısına uğrayan kadınları model yaptı.

Galeri Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:01
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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

İran’da her yıl çok sayıda kadın asit saldırısına uğramaktadır. Nedenleri ve kişiler değişse de saldırılardaki temel amacın kadının güzelliğini elinden alıp onu toplumun dışına itmek olduğu aktarıldı. Anlaşamayan eşler, evliliğe müdahale eden aileler, hesapları beğenmeyen patronlar, evlilik teklifi reddedilen gençler ve daha birçok etken öne sürülse de saldırganların hedefinin aynı çerçevede olduğu belirtildi. kadınların rehabilitesi için devlet ve sivil toplum kuruluşları çeşitli projeler yaparken mağdurlara destek olmaya çalışan çok sayıda vatandaş da bulunmaktadır.

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

kadınlara bireysel destek olmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışanlardan biri de başkent Tahran’da elbise tasarımı yapan Amen Hademi. Kadının "dış güzelliğinin ötesinde bir güzelliğe sahip olduğuna" inandığını dile getiren Hademi, asitli saldırının failinin, kurbanı olarak gördüğü kadının güzelliğini kendince elinden almayı hedeflediğini ifade etti. saldırganın bu şekilde kadını eve hapsedeceğini düşündüğünü belirterek, “Asit saldırganı, bu eylemiyle kadını eve hapsedebileceğini sanabilir ancak biz asit saldırısına uğrayan o kadını model olarak kullanıyoruz.” dedi. Kadınların yeniden hayata bağlanmasına yardım etmeye gayret ettiğini aktaran Hademi, mağdurları çalıştırarak asitli saldırılara bir cevap vermek istediğini ve derisi yansa bile bir kadının toplumun dışına itilemeyeceğini göstermek istediğini açıkladı.

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

Meslektaşlarının genellikle manken çalıştırdıklarını hatırlatan Hademi, şunları kaydetti:"Herkes model kadınların uzun boylu, 34 veya 36 beden ve beyaz tenli olması gerektiği gibi düşüncelere sahip. Yani model olan her kadından bazı güzellik beklentileri var. Biz asit saldırısına uğrayan kadınları model olarak çalıştırıyoruz. Bu şekilde kadının varlığının güzel olduğunu söylüyoruz. Asit saldırganı onun derisini yakarak kadının elindeki güzelliği alamaz. Dış güzelliğini kaybeden bir kadın yine de sosyal ve kültürel ilişkilerine devam edebilir.”Projesini “Başlangıç” diye adlandıran Hademi, beyaz elbiseleri tercih etmesinin sebebini ise şöyle açıkladı:“Çünkü beyaz elbise yeniden yaşamın başlangıcı olabilir. Beyaz her şeyin başlangıç sembolüdür. Bu nedenle beyaz, masum ve günahsız olmanın nişanıdır. Beyaz renk, tüm renkleri kapsadığı için adalet ve tarafsızlığı ortaya koymaktadır.”

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

Hademi'nin iş yerinde modellik yapan Masume Atayi de kocasından boşandıktan 2 yıl sonra, barışmayı reddettiği için eski kayınpederinin saldırısına uğradığını söyledi. 12 yıl önce uğradığı asit saldırısında görme duyusunu kaybeden Atayi, yaklaşık 4 yıl önce Hademi’nin projesiyle tanıştığını ve projede yer aldığını aktardı.

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

Atayi, ilk başta projenin toplumda nasıl karşılanacağını kestiremediğini ancak daha sonra çok iyi tepkiler aldığını ifade ederek, “Bu projenin sadece sembolik olacağını ve toplumda var olan modellik anlayışından farklı bir iş yapacağımızı düşünüyordum. Benim gibi saldırıya uğramış kadınlar için farkındalık oluşturmak istiyorduk. Ancak proje çok iyi karşılandığı için bu projede yer almaya devam ediyorum.” dedi.

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

Leyla Karibpur ise 4 yıl önce çalıştığı iş yerinin önünde asitli saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırının nedenini tam öğrenemediğini anlatan Karibpur, sadece tahminde bulunabildiğini belirtti.

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

Çocukluğundan beri model olmak istediğini, ailesinin de kendisine destek verdiğini dile getiren Karibpur, “Hademi Hanım bana modellik teklif etti, ben de kabul ettim. Halk model olarak benim yüzümü henüz kabul etmedi. Ancak ben bu işte başarılı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.” diye konuştu.

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

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Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

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