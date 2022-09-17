Yüzüne asit dökülen kadınları model olarak kullandı

Meslektaşlarının genellikle manken çalıştırdıklarını hatırlatan Hademi, şunları kaydetti:"Herkes model kadınların uzun boylu, 34 veya 36 beden ve beyaz tenli olması gerektiği gibi düşüncelere sahip. Yani model olan her kadından bazı güzellik beklentileri var. Biz asit saldırısına uğrayan kadınları model olarak çalıştırıyoruz. Bu şekilde kadının varlığının güzel olduğunu söylüyoruz. Asit saldırganı onun derisini yakarak kadının elindeki güzelliği alamaz. Dış güzelliğini kaybeden bir kadın yine de sosyal ve kültürel ilişkilerine devam edebilir.”Projesini “Başlangıç” diye adlandıran Hademi, beyaz elbiseleri tercih etmesinin sebebini ise şöyle açıkladı:“Çünkü beyaz elbise yeniden yaşamın başlangıcı olabilir. Beyaz her şeyin başlangıç sembolüdür. Bu nedenle beyaz, masum ve günahsız olmanın nişanıdır. Beyaz renk, tüm renkleri kapsadığı için adalet ve tarafsızlığı ortaya koymaktadır.”