İranlı mühendis sokak röportajında böyle konuştu. ‘Bizdeki mollalar cübbeli sizdekiler kravatlı’

Türkiye ekonomik durumu her geçen gün vatandaşın belini bükerken sosyal medyaya düşen sokak röportajları adeta yürekleri dağlıyor.

AKP iktidarının izlediği ekonomi politikasıyla ilgili birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Bağımsız TV isimli youtube kanalı için yapılan yapılan sokak röportajında konuşan bir İranlı makine mühendisinin sözleri kısa sürede gündem oldu.

Röportajda İran’daki din adamları ile Türkiye’deki yöneticiler arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, Adaletin olmadığı yerlerde yabancı yatırımcıların gelmeyeceği vurgulandı. Adaletin eksikliğinin yatırımcı güvenini sarsabileceğini ve bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade edildi.

İşte o açıklamalar:

“DİNDE REFORM YAPMADIĞI MÜDDETÇE HİÇBİR ŞEY OLMAZ”

“Ben esas İranlıyım. Üç gün önce de İran’dan geldim. Eşim Türk, Allah’tan Almanya’dan emekli olmuşum. Ben orada olmasaydım aç kalırdım, ölürdüm. Dinde reform yapmadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. Bu dinden hiçbir yere varamazsın. Şurayı yaparken oradaki hocaya dedim ‘Buraya bir tane okul yapılsaydı. Daha iyi olmaz mıydı? Ne dedi beyefendi, ‘yol dar’ dedim hastane yapsaydı ‘yol dar’. dedim ‘Camiye yol dar’ değil okula dar mı?

“BİZDEKİ MOLLALAR CÜBBELİ SİZDEKİLER KRAVATLI”

Bakınız bizim mollamızla sizin mollanızın farkı şu? Bizim ki cübbeli İran’da görüyorsun. Sizin ki kravatlı beyin aynı. O beyni değiştirmediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Türkiye’nin geleceği bak ben bir İranlı olarak, liseyi orada bitirdim.

“KANUNUN OLMADIĞI YERDE GELMEZ ADAM”

Kendim de Almanya’da makine mühendisiyim. Kanun olmadığı müddetçe bakınız yüzde 88-100 Türkiye’nin yatırımı yabancı sermayedir. Kanunun olmadığı yerde gelmez adam. Sen olsan getirir misin parayı.”

Sokak röportajındaki video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.