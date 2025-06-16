İranlı sivilleri tehdit eden İsrailli bakan anında çark etti: “Bedelini ödeyecekler” demişti

Kaynak: Haber Merkezi
İranlı sivilleri tehdit eden İsrailli bakan anında çark etti: “Bedelini ödeyecekler” demişti

Daha önce İranlı sivillerin “Bedel ödeyeceğini” söyleyen İsrailli bakan adeta çark etti. İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı son açıklamada İranlı sivillere zarar verme niyetlerinin olmadığını savundu.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İranlı sivilleri tehdit eden sözler kullanmıştı. Katz, İsrail’e yönelik füzeli saldırıların intikamını İranlı sivillerden alacaklarını söylemişti. Katz "Tahran halkı bedelini ödeyecek, hem de yakında” demişti.

İsrailli bakan yaptığı açıklamadan saatler sonra adeta çark etti. Özellikle sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama yapan Katz, amaçlarının İranlı sivillere zarar vermek olmadığını söyledi.

Katz, İran’daki mevcut yönetimi zayıflatmak için yapacakları saldırılar nedeniyle bazı sivillerin evlerini terk etmek zorunda kalacağını belirtmeye çalıştığını savundu.

İsrail’in 4 gündür devam eden saldırıda İran’ın üst düzey askeri yetkililerinin yanı sıra yüzlerce İranlı sivil de hayatını kaybetti. İsrail’in son saldırısında İran’ın batısında bir hastane de hedef alındı. Tahran yönetimi, saldırılar nedeniyle 224 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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