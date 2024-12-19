İranlı sosyal fenomeni evinin 4'üncü katından düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane’de 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, 4’üncü kattaki pencereden düştü. Yere düşen Mohseni, hastaneye kaldırıldı. Mohseni’nin evde bulunan 2 yaşındaki kızı ekipler kurtardı.

Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde taksiyle evine geldi.

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

Birkaç saat sonra Mohseni, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mohseni'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

KÜÇÜK KIZI İTFAİYE KURTARDI

Polis ekipleri, kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı.

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

Mohseni'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

İranlı sosyal medya fenomenin şüpheli ölümü: 4’ncü kattaki evinin penceresinden düştü

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