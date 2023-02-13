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Kırçuval Otel enkazında ölen Ampute futbolcuların cenazeleri İran'a gönderildi

Malatya'daki depremde hayatını kaybeden İranlı sporcuların cenazeleri ülkeleri İran'a teslim edildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 01:53
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İranlı sporcuların cenazeleri teslim edildi

Kırçuval Otel enkazında ölen Ampute futbolcuların cenazeleri İran'a gönderildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'da kaldıkları otelde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden İranlı üç futbolcunun cenazesi, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Batı Azerbaycan eyaletinin Bazergan kentine getirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda oynayan İran Milli Ampute Takımı oyuncularından Mehdi Seyyidavi, Muhammed Rıza Mirahmedi ve Hamid Matrudi'nin cenazeleri İran'a getirildi.
Cenazeleri karşılayan heyette bulunan Batı Azerbaycan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Seccad Beyrami, üç sporcunun da Huzistanlı olduğunu belirterek cenazelerin memleketlerine nakledileceğini belirtti.

Bazergan'daki karşılama töreninde, Maku, Çaldıran ve Şut milletvekilleri, Maku kaymakamı, Batı Azerbaycan Gençlik ve Spor Genel Müdürü ile yerel yetkililer hazır bulundu.
İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Malatya ve Osmaniye'de enkaz altında kalan 4 İran vatandaşının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin de yaptığı açıklamada, İran Milli Ampute Takımı oyuncularından Mehdi Seyyidavi, Muhammed Rıza Mirahmedi ve Hamid Matrudi'nin Malatya'da kaldıkları otelin çökmesi sonucunda enkaz altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu.
Hayatını kaybeden üç engelli sporcunun da Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda forma giydiği belirtilmişti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyan ve yarıyıl tatili için Osmaniye'de bulunan İranlı bir öğrencinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
 

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