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İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 8 günlük kesinti olacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattından 2 - 9 Ekim arasında gaz akışının duracağını bildirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:14
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İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 8 günlük bakıma girecek

İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 8 günlük kesinti olacak
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.

Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.  (AA)

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