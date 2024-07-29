İrem Derici: 2003'lü bir çocuğa yürüyordum

"2003'lü bir çocuğa yürüyordum"

İrem Derici hafta sonu Çeşme Alaçatı'daki bir beach'te konser verdi.

"ÜÇ HAFTA SÜRER"

Sezen Aksu'nun 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' parçasını söyleyen Derici, parça içerisinde geçen "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" sözlerine ithafen "Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam üç hafta sürer" dedi.

"BAZILARINIZ O KADAR BÜYÜK GÖSTERİYOR Kİ..."

37 yaşında olduğunu ve başından 1 evlilik geçtiğini dile getiren şarkıcı "Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum. Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003'te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden" ifadelerini kullandı.