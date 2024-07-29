İrem Derici: 2003'lü bir çocuğa yürüyordum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İrem Derici: 2003'lü bir çocuğa yürüyordum

Hafta sonu Çeşme'deki bir beach'te konser veren İrem Derici, genç erkeklerden hoşlandığını söyledi.

"2003'lü bir çocuğa yürüyordum"

İrem Derici hafta sonu Çeşme Alaçatı'daki bir beach'te konser verdi.

"ÜÇ HAFTA SÜRER"

Sezen Aksu'nun 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' parçasını söyleyen Derici, parça içerisinde geçen "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" sözlerine ithafen "Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam üç hafta sürer" dedi.

"BAZILARINIZ O KADAR BÜYÜK GÖSTERİYOR Kİ..."

37 yaşında olduğunu ve başından 1 evlilik geçtiğini dile getiren şarkıcı "Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum. Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003'te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
285 kilo esrar ele geçirildi Gündem
285 kilo esrar ele geçirildi
Cihat Yaycı'dan CHP'li Namık Tan'a: İstifa et ve Yunan Parlamentosuna git Gündem
Cihat Yaycı'dan CHP'li Namık Tan'a: İstifa et ve Yunan Parlamentosuna git
Kablo hırsızlarına operasyon Gündem
Kablo hırsızlarına operasyon
Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor Gündem
Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor
Fitch Fed'in kaç kez faiz indireceğini açıkladı Dünya
Fitch Fed'in kaç kez faiz indireceğini açıkladı
Hatay'da orman yangını Gündem
Hatay'da orman yangını
Fintek’te TÖDEB yeni bir döneme başlıyor Ekonomi
Fintek’te TÖDEB yeni bir döneme başlıyor