İrem Derici bu sefer bakın neden posta koydu. 'Dekolteme karışanı kapıya koyarım' demişti

Düzenleme: Ümit Karadağ
İrem Derici bu sefer bakın neden posta koydu. 'Dekolteme karışanı kapıya koyarım' demişti

İrem Derici bir röportajında, "Dekolteme karışan erkeği kapıya koyarım" demişti. Ünlü şarkıcıdan bu sefer selülitleriyle ilgili dikkat çeken çıkış geldi.

İrem Derici, Yeni Foça Aya Beach'de sahne aldı. Şarkıcı, fenomen eserleriyle kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu.

Derici, konser önce basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

"BÖYLE ALAN ALSIN KABUL ETSİN"

Son dönemde sosyalTatilden bahseden şarkıcı, "Bugün plaja gittim. İnşallah selülitlerimi çekmemişsinizdir. Bıçak altına yatacak enerjim kalmadı. Böyle alan alsın, kabul etsin" dedi.

Sosyal medyada yorgun ve melankolik paylaşımlar yapan Derici, "Galiba biraz Dolunay'dan mı? Herkes, 'İyi misin, acı mı çekiyorsun?' diyor. Aslında çok iyiyim. Sıkıntım yok. Çünkü aşk yok hayatımda. O olmadığı için sıkıntı yok. Kafam rahat. Aşk olunca sıkıntı. O gömlek ben de yakışmıyor. Aşka gerek yok" diye konuştu.

"BİR SENE SONRA İLK KEZ GÖRECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi yaşayan Derici, "Büyük ihtimalle buzdan oldu. Bodrum'da hep çıktığım mekandı, sahne alamadım. Telafisini yapacağım. Uçağa binemedim, karayoluyla İstanbul'a döndüm" açıklamasını yaptı.

Bir röportajında, "Dekolteme karışan erkeği kapıya koyarım" sözlerinin hatırlatılmasına şarkıcı, "Kimse hiçbir şeyime karışamaz. Aldığım nefesten ben mesulüm. 15 senedir böyleyim. Beni aşık ettiklerine inandıkları an değiştirmeye çalışıyorlar. Yalnız öleyim ama değiştiremezler. Sonra yolları ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisi Atakan Işıktutan'ın sosyal medya çekimleri için mekanda olmasına Derici, "Eski sevgilim beni izleyecek. Atakan'la güzel ayrıldık. Altında bir şey aramayın. Bir sene sonra ilk kez göreceğim" dedi.

Sahneden Atakan Işıktutan'a selam gönderen Derici'ye eski aşkı öpücük yollayarak selamını kabul etti.

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