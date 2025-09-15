İrem Derici 'den tüyler ürperten açıklama

Son dönemlerde aşk hayatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici geçirdiği kazayla yürekleri ağza getirmişti. Ünlü şarkıcının kafasına yaşadığı korkunç olay sebebiyle 40 dikiş atılmak zorunda kaldı. Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle evlilik arifesinde olan sanatçının kötü haberi hayranlarını da endişelendirdi.



Ünlü sanatçı İrem Derici Kıbrıs sahnesinde sevenleriyle bir araya gelmeden önce basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Derece geçirdiği kazanın detaylarını da paylaştı.



‘’ÖYLE BİR DÜŞTÜM Kİ KEMİĞE KADAR AÇILDI KAFAM’’



Merdivenden düştüğünü belirten şarkıcı, “Çok korkunçtu. Hâlen kafamdaki yarayla oynuyorum. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. İyiyim ama gayet iyiyim şu an” dedi.

Yüksek bütçeli performanslarına artık sınırlama getireceğini açıklayan Derici, “Artık yaşım ilerliyor. Ev sahibi olmam gerekiyor. İleride anne olacağım. Çocuklarım olursa onların geleceğini şimdiden düşünmem lazım. Prestij için iyi ama artık geleceğimi düşünmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.