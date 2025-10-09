İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde çok sayıda ünlü isim şafak operasyonuyla evinden alındı.

KAN ÖRNEKLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

Serbest bırakılan İrem Derici hemen basın toplantısı düzenlendi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 7’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Ben bu kariyeri, uyuşturucu gibi bir bela ile riske atacak kadar aptal mıyım? Testlerin sonucunu kapı kapı gezerek herkese göstereceğim."

Ünlü şarkıcı dün uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile dün sözleneceğine dair haberler ortaya çıkmıştı.

Serbest bırakılan Derici sevgilisi ile akşam saatlerinde söz yüzüklerini taktı.