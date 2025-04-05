İrem Derici hakaret sözlerini affetmedi. O müdüre dava açtı

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İrem Derici hakaret sözlerini affetmedi. O müdüre dava açtı

Aydın Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak yazdığı not büyük tepki çekti. İrem Derici, Ali Dinçer ile ilgili hukuki işlem başlattığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde boykot paylaşımında bulunan sanatçıların bulundukları dizilerin kadrolarından çıkarıldı.

Son olarak Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

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Boykot ile ilgili tartışmalar devam ederken Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından boykota destek veren sanatçılar hakkında geçtiğimiz gün 'İşte boykot edilecek mallar' paylaşımı yapan Aydın Çine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer'e sert bir cevap verdi.

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'İşte boykot edilecek mallar' yazarak sosyal medyadan boykot çağrısında bulunan isimlere hakaret eden Ali Dinçer sosyal medyadan tepki çekti.

Paylaşıma şarkıcı İrem Derici'den de tepki geldi. İrem Derici Ali Dinçer'e ateş püskürdü.

İrem Derici 'paylaşımında Pişt, bana bak, burası Dingo’nun Ahırı değil! “Mal” nedir, ne değildir göstereceğim gerekene. Beton’un gazabından korkun. Hatta korkmayın, TİTREYİN!' ifadelerini kullandı.

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