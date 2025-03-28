Geçtiğimiz ay Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İrem Derici geçen ocak ayında konser için gittiği Adana'da talihsiz bir olay yaşamıştı. Kaldığı otelde düşerek kafasını yere çarpan Derici apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

TABURCU EDİLECEK

Ünlü şarkıcı daha önce uyurgezer olduğunu belirtmişti. İrem Derici, ani baş dönmesiyle sebebiyle yine hastaneye kaldırıldı.

Müşahede altında tutulan Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve son kontrollerden sonra taburcu edileceği ifade edildi.