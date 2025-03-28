İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı İrem Derici, ani baş dönmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edileceği belirtildi.

Geçtiğimiz ay Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İrem Derici geçen ocak ayında konser için gittiği Adana'da talihsiz bir olay yaşamıştı. Kaldığı otelde düşerek kafasını yere çarpan Derici apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

TABURCU EDİLECEK

Ünlü şarkıcı daha önce uyurgezer olduğunu belirtmişti. İrem Derici, ani baş dönmesiyle sebebiyle yine hastaneye kaldırıldı.

Müşahede altında tutulan Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve son kontrollerden sonra taburcu edileceği ifade edildi.

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