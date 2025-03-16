İrem Derici hayranlarını korkuttu! Konseri iptal olmuştu

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozmuştu. Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" diyerek yeni aşkını ilan etmişti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kazayla hayranlarını korkutmuştu. Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan Derici'nin konseri iptal edilmişti.

'KAFAMI YERE VURDUM'

Derici, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde anlattı:

''Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi.''

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Bu olayın üzerinden günler sonra şarkıcının İstanbul konserinin de iptal edildiği öğrenildi. İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda konserin neden yapılamadığını açıkladı.

"İNFLUENZA BENİ DE VURDU"

Ünlü isim, şu mesajı yayınladı:

"İnfluenza beni de vurdu. Şu tipe bak, ateşten yanaklarım tokat yemiş gibi. Bademciklerim ceviz kadar, kırılmayan yerim yok. İzleyicimden çok özür dilerim dün için. Anca bugün telefonu elime alabildim. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür eder tekrar dün için özür dilerim."

Şarkıcının son paylaşımının ardından sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.