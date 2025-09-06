İrem Derici Sökelilere unutulmaz anlar yaşattı

Novada Outlet Otopark alanında yapılan konsere 7'den 70'e binlerce vatandaş katıldı. İki saati aşan sahne performansıyla dikkat çeken Ünlü sanatçı İrem Derici sahnede sevilen parçalarını seslendirdi. Binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hem kurtuluşun gururunu yaşadı hem de coşkuyu doyasıya paylaştı.

"BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Sanatçı İrem Derici'ye çiçek ve plaket takdim eden Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Evin, Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın selamlarını iletti. Evin, "Bugün Söke'mizin kurtuluşunun 103. yıldönümünde büyük gurur yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Sanatçı İrem Derici Söke için önemli bir günde, kurtuluş coşkusuna katkıda bulunmak üzere Söke'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu söyledi.

"BENDEN BÜYÜK NAZAR ÇIKTI"

Geçtiğimiz hafta yaşadığı talihsiz kazada baygınlık geçirerek düşen ve başına dikişler atılan ünlü sanatçı yeniden sahnelerde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İl olarak ciddi bir soğuk algınlığı ardından düşmesi sonucu yaralandığını belirten İrem Derici; "Benden büyük bir nazarın artık çıktığına inanıyorum" dedi. Sanatçı kaza sonrası bazı konserlerini iptal etmişti, Söke konserini heyecanla beklediğini ifade etti.