İrem Derici yine dikiş tutturamadı! Evlilik beklenirken ayrıldı

Kendine has tarzıyla ortalığı yakıp yıkan İrem Derici bu kez özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı aşkta bir türlü istediğini bulamadı. Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile aşk yaşadığını duyuran ünlü şarkıcı evliliğe de yeşil ışık yakmıştı.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile ilişkisini sonlandırdı.

“TEKLİF OLURSA KABUL EDERİM DEMİŞTİ”

Ünlü şarkıcı evlilik teklifi beklemediğini ama olursa kabul ederim diyerek evliliğe de yeşil ışık yakmıştı.

İLİŞKİSİNİ SONLANDIRDI

Ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Öte yandan İrem Derici, Kunukçu ile birlikte çekindiği fotoğrafları kaldırdı. Kunukçu ise, Derici ile olan paylaşımlarına dokunmadı.