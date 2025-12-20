Şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde olan İrem Derici, 38 yaşında. Aşk orucunu Melih Kunukcu ile bozan Derici, ilişkisini sosyal medyada "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" sözleriyle duyurmuştu.

Burak Bulut'un düğününde nikah şahidi olan İrem Derici, DJ sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Teklifi kabul eden Derici, sahne çalışmalarına devam ederken evlilik hazırlıklarına da başladı.

‘KÜFRÜ BİLE BIRAKMA AŞAMASINDAYIM’

İstanbul'da bir mekan çıkışında basın mensuplarına konuşan İrem Derici, Melih Kunukcu ile ilişkisi hakkında şunları söylemişti. "Melih beni hep alttan alıyor, çok sabırlı. O yüzden bu ilişki en uzun İrem Derici ilişkisi olabilir. Genel olarak toksik bir insanım ama bu Melih’le değişti, beni eğitti. Küfrü bile bırakma aşamasındayım.”

‘8 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK GİBİ DAVRANIYORUM’

Derici, "Melih ile günlük kavgalarımız oluyor, ben hemen her şeyi siliyorum. Ben çok tepkiselim. Saçma sapan triplere girebiliyorum. 38 yaşındayım ama bazen 8 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyorum. Yaş farkımız da var ama en çocukça davranan benim” ifadelerini kullanmıştı.

‘EYLÜL AYI GİBİ EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Evleneceği tarihi de açıklayan İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile Eylül 2026'da evleneceklerini belirtti. Derici, "2026 Eylül ayı gibi evlenmeyi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa" dedi.

Ayrıca çocuk sahibi olmak istediğini belirten İrem Derici, "Artık bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak istiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Çocukların huyları babasına benzesin çok istiyorum” şeklinde konuştu.