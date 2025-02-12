İrem Derici'den Malezya Başbakanı'nın paylaşımına ilk yorum

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği paylaşımda Şarkıcı İremDerici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını kullanması sosyal medyada gündem olmuştu.

Malezya Başbakanı'nın şarkılı paylaşımı gündem oldu! Erdoğan'a böyle teşekkür etti

İrem Derici konu ile ilgili olarak Magazin Burada kameralarına konuştu. Şarkıcı şarkısının paylaşılması hakkında "çok tatlı çok gurur dolu bende şok oldum birkaç saat önce gördük çok gururlandım nasıl oldu, nerden o şarkı duyuldu bilmiyorum ama bence gurur dolu bir paylaşım" yorumunu yaptı.