İrem Derici'den Malezya Başbakanı'nın paylaşımına ilk yorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Malezya Başkanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi. Derici'den konu ile ilgili ilk yorum geldi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği paylaşımda Şarkıcı İremDerici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını kullanması sosyal medyada gündem olmuştu.

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İrem Derici konu ile ilgili olarak Magazin Burada kameralarına konuştu. Şarkıcı şarkısının paylaşılması hakkında "çok tatlı çok gurur dolu bende şok oldum birkaç saat önce gördük çok gururlandım nasıl oldu, nerden o şarkı duyuldu bilmiyorum ama bence gurur dolu bir paylaşım" yorumunu yaptı.

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