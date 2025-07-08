İrem Derici’den şaşırtan hamle! Ayrılmışlardı ama...

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İrem Derici’den şaşırtan hamle! Ayrılmışlardı ama...

Kendine özgü tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla Türk halkının kalbinde yer bulan ünlü şarkıcı İrem Derici magazin gündemine özel hayatıyla bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılan Derici ayrılığa daha fazla dayanamadı. İşte detaylar…


Sanat camiasının asi kızı olarak tanınan şarkılarıyla geniş hayran kitlelerine ulaşan güzel yıldız İrem Derici sahne şovları ve iddialı tarzının yanı sıra son dönemlerde çalkantılı aşk hayatıyla da gündeme geliyor.

ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti. İrem Derici‘nin teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim sözlerinin ardından yaşanan ayrılık gündeme bomba gibi düştü. İrem Derici bu gelişmenin ardından kunukçu ile olduğu fotoğrafları hesabından sildi. Ancak ünlü yıldız bu ayrılığa daha fazla dayanamadı ünlü çiftin yeniden bir araya geldiği öğrenildi

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Birlikte oldukları fotoğraflarını Instagram hesabından kaldıran ve sevgilisini takipten çıkan ünlü isim, eski kareleri yeniden yükleyerek, erkek arkadaşı Kunukçu'yu yeniden takip etmeye başladı.

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