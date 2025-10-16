Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te müzisyen sevgilisi Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamilelik haberiyle sevenlerini mutlu eden çiftten, şimdi de güzel haber geldi.

Başarılı oyuncu anne oldu. “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Karadut dizisinde rol alan Helvacıoğlu, sağlıklı bir kız çocuğunu dünyaya genişletti.

Müjdeli haberi, oyuncunun yakın arkadaşı Sebile Ölmez sosyal medya hesabından paylaştı.

Ölmez, hastanedeki pembe balonların fotoğraflarını “Kızımız geldi” notuyla yayınladı ve “Anne kız çok sağlıklı”yı kullandı.

Henüz kızlarının ismin, açıklamayan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çiftin dostları ve hayranları, sosyal medyada paylaştıkları kutlama mesajlarıyla sevinçlerini dile getirdi.

Evliliği boyunca sade ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Helvacıoğlu, daha önce anlattığı açıklamalarda annelik heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı:

“Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelenler ve benim de sağlığım el verirse, tabi ki hemen yerleşmek istiyorum.İşimi çok seviyorum ama önceliğim bebeğim olacak.” Bebek alışverişi konusunda samimi ve esprili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, “Ben yumurtanın kapısına dayanmasını beklemediğini” söyleyerek alışveriş işlerini son ana bıraktığını söylemişti.

Evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın bu mutlu haberi, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

Takipçileri, çiftin aileye katılan minik kızlarıyla yeni hayatlarına mutluluklarında yer verdiler.

Helvacıoğlu doğumdan kısa bir süre önce aldığı kilolarla ilgili de konuşmuş ve "Kilo almamak değil ben zaten pesketaryen (balık ve deniz ürünlerinin tüketildiği beslenme tarzı) olduğum için birçok şeyi tüketemiyorum olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Sonuçta bir şey yetişiyor içinde, mucizevi bir şey oluyor.Onun sağlıksız olmasındansa benim kilo alıp verebileceğim şeyi ondan esirgemek istemedim. Yuvarlanacaksak beraber yuvarlanacağız" demişti.