İrem Helvacıoğlu anne oluyor

“Güneşin Kızları”, “Seni Çok Bekledim” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu anne oluyor.

Geçen ekim ayında Ural Kaspar’la evlenen ünlü oyuncunun 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Helvacıoğlu, müjdeli haberi yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Bebeğin cinsiyeti henüz öğrenilemedi.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde yer aldı.