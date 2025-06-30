İrem Sak'tan kavga çıkartacak 'havaalanı' göndermesi

Yalan Dünya ve Ölümlü Dünya gibi projelerle Türk halkının beğenisini toplayan rollere imza atan İrem Sak, son dönemde dijital bir platformda yer alan dizisi ile gündeme geliyor. Dizideki başarılı performansı ve komedi sahneleri ile gündem olan Sak, İbrahim Selim’in programında samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu neşeli tavrı ve samimiyeti ile büyük beğeni topladı. İbrahim Selim’in İrem Sak’a yönelttiği bir soru ise sosyal medyada gündem oldu.

"ÇAĞIRMADIK"

İbrahim Selim’in “Kaç havaalanı röportajın var?” sorusuna Sak, şu yanıtı verdi:

"Son 3 senedir Amerika'ya 35-40 kez gidip gelmişimdir. Hiç benim havaalanı röportajımı gördünüz mü? Çünkü çağırmadık."

