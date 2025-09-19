İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat, uzatma dakikalarında yenilen golde yaptığı büyük hata sebebiyle takımı puan kaybı yaşarken bugün sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

Her zaman en iyisini sunmak isterken dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe camiasını üzdüğünü belirterek sözlerine başlayan deneyimli kaleci, "Fenerbahçe armasını taşımak sorumluluğunun farkındayım. Takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum. Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuzda böyle hatalar direkt sonuca yansıyabiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebep olduğum için çok üzgünüm. Fenerbahçe’de bulunduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini sunmak amacıyla çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.