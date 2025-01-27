İrfan Can Eğribayat isyan etti: Allah’a havale ediyorum

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı.

Maçın ardından ise Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski takımı Göztepe ile ilgili olay ifadelere imza attı.

Maç çıkışı kendisine sorulan "Eski takımına karşı oynadın nasıl hissediyorsun?" sorusunu İrfan Can Eğribayat, "Eski takımım değil benim orası. Benim için tamamen yoklar." sözleriyle yanıtladı.

İrfan Can Eğribayat, kendisine ve vefat eden bebeğine gelen hakaretleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabında ifşa eden Eğribayat, "Bu sadece bir tanesi, eşime gelenler cabası, zihniyet budur. Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.