İrfan Can Fenerbahçe’de kalacak mı? Menajeri son durumu açıkladı

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İrfan Can Fenerbahçe’de kalacak mı? Menajeri son durumu açıkladı

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Milli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Yıldız oyuncunun menajeri son durumu açıkladı.

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli oyuncu, takımı ile Ocak ayına kadar sözleşme yenilememesi durumunda başta takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek.

Sezon başından bu yana Teknik Direktör Mourinho’nun beklentilerin altında forma şansı bulan milli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. İspanya ve Fransa’dan talipleri olduğu belirtilen yıldız oyuncunun menajeri son durumu açıkladı.

Radyospor’a konuşan İrfan Can’ın menajeri William D'Avila, Fenerbahçe ile henüz sözleşme görüşmesi yapmadıklarını söyledi. D'Avila "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız” şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de 142 maçta forma giydi. Milli futbolcu 30 gol atarken, 28 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası kazandı.

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